Louise MARGUERITTE

J'ai débuté en 1999 en tant que comptable unique. Souhaitant poursuivre vers l'expertise comptable j'ai recherché un poste en cabinet d'expertise comptable. Poste que j'ai occupé pendant 3 ans au sein d'un cabinet parisien. Je suis actuellement toujours assistante comptable en cabinet en banlieu parisienne cette fois.



Je cherche actuellement à avoir un expérience dans des secteurs plus diversifiés voir à l'international.

Cela me permettrais d'une part de valoriser mon diplôme et d'autre part de poursuivre vers l'expertise comptable.



Mes compétences :

Assistante

Assistante Comptable

Comptable

Expertise

Expertise comptable