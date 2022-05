Louise MISSET

Baignée depuis l'enfance dans le monde artistique, je commence très jeune à pratiquer la danse. Plus tard, j'intègre l'association Smiling Music, qui changera de nom pour devenir Musique Buissonnière. Entre théâtre, chorale et cours de guitare, nous donnons des concerts et spectacles dans plusieurs villes de France mais aussi en Espagne. Un album composé de nos chansons a pu être produit.

Cet univers passionnant m'incite alors à intégrer la formation théâtrale (en option obligatoire) au lycée Léonard Limosin à Limoges. Trois années durant lesquelles la pratique du théâtre a forgé mon éducation artistique. Je poursuis ensuite à Béziers, durant une année avec la compagnie Ici et Maintenant.

Après un BTS Communication au lycée Marguerite de Valois à Angoulême, je poursuis mes études en intégrant une licence Information et Communication à l'Université Paul Valéry de Béziers.

C'est lors de mon stage à la Direction de la Culture et des Théâtres à la mairie de Béziers que je trouve ma voie; la culture et la communication culturelle.

Toujours attirée par les expositions, les concerts, les spectacles, les événements culturels, je décide de réaliser mon mémoire de Master 1 sur les événements culturels dans la ville de Montpellier en ciblant l'événement des ZAT (Zones Artistiques Temporaires) et l'image qui ressort de ce festival dans la ville. La rencontre de nombreux artistes va me permettre de constituer un mémoire complet.

Puis un nouveau stage au théâtre du Carré Rondelet à Montpellier m'incite à postuler au Festival d'Avignon. Pendant un mois, je suis happée dans une bulle culturelle dans laquelle je m'épanouis chaque jour. Cette expérience restera inoubliable.

Je finalise mon Master 2 Professionnel, en effectuant un stage de 4 mois en alternance pour la sixième édition du Festival Hybrides.

Actuellement en service civique à La Maison de la Terre, café associatif et culturel, j'ai l'opportunité de mettre à profit mes connaissances au sein de la structure.



Mes compétences :

Photoshop

Infographiste PAO

Relations publiques

Organisation d'évènements

Diffuser communiqué presse

Communication

Relation presse