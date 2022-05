Forte de 10 ans d'expérience en marketing pour Mondelez (Kraft foods), L'Oréal et actuellement Chef de Produit Senior chez Petit Navire, ma création de valeur s'appuie sur mon double parcours à la fois en études Marketing et Marketing Produits, fortement axé sur la stratégie d'innovation et la communication.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Grande consommation