Louise PÉAN

Savoir être en constante collaboration avec les différents services (production, maintenance, commerciaux) par exemple les préparations d' Audit Client ou d'Audit de Certification (Agrément AB et MSC).

Manager une équipe de production afin de faire respecter les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité.

Organisée et rigoureuse, j'aime le travail en équipe.

Après avoir travaillé la majeure partie du temps sur le terrain auprès des équipes de production, j'ai pu voir de près les lignes de transformation/fabrication en agroalimentaire et me rendre compte de l'importance de la fonction d'Assistante qualité auprès d'elles.

J'aimerais maintenant approfondir mon métier d'Assistante Qualité dans l'Agroalimentaire ou la Cosmétique/Pharmaceutique au sein du service qualité administratif.



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Assiduité

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit