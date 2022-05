Louise Rébecca NYENATI

NYENATI Louise Rebecca c'est mon nom. Je suis titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Secrétariat Bureautique à l'Ecole Supérieure de gestion (ESG). J'ai par le passé travaillé comme secrétaire de direction dans des entreprises de la place telles que : EK SARL , MISTER CLEAN. Je maîtrise les logiciels informatique tels que : Word, Excel et Publisher ainsi que l'outil Internet. Aujourd'hui en poste à NAT-SERVICES, j'ai acquise un expérience qui m'a permise d'avoir le sens des responsabilité, de savoir travailler en équipe, ce qui, je pense me donne la certitude de pourvoir assumer les tâches qui peuvent m'être confiées.



Mes compétences :

Organisation matérielle des réunions

Réception courrier interne et externe

Mise à jour du calendrier et des rendez-vous

Appel et réception des appels téléphoniques