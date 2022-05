Louise ROUSSEL

Responsable des rayons jouets-sport et jeux vidéo chez Auchan, je gère une équipe de 3 a 13 personnes. Je suis autonome dans la gestion de mon rayon, le choix de la gamme, ou encore l'implantation des produits. Partage , exigence et convivialité définissent ma façon de manager mes collaborateurs. De bonne humeur, impliquée et organisée, j'ai pour mission d'assainir les stocks, d'atteindre les objectifs de chiffres d'affaires et de marge tout en accompagnant quotidiennement mes collaborateurs.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Management