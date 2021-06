Louise SNEP

Responsable d’intégration au sein du service outils d’ingénierie du système de contrôle commande



Ingénieur dans l’équipe pour faire des tests unitaires pour un client en aéronautique



responsable intégration/validation pour un sous-système informatique de gestion des enclenchements de signalisation nécessaire à la circulation des trains en toute sécurité



intégration des terminaux mobiles,responsable des versions de livraison de la plate-forme générique livrée aux fabricants



Ingénieur et responsable des versions de livraison dans l’équipe Software et Intégration pour les systèmes et équipements de réseaux de transmission optique



Ingénieur au sein d’Alcatel Network Systems Romania, filiale développant les spécificités des affaires client et la customisation des équipements de réseau fixe et mobile



Mes compétences :

Support

Intégration, Validation et Support client de logic

Gestion de la sous-traitance Offshore

Coordination et animation d’équipe (Ressources, P

Planification Projets (Ressources, Charges, Déla