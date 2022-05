Louise SYSSAU

Je suis actuellement étudiante en Master 1 Finance d’entreprise et des marchés au sein de la Faculté

Libre des Sciences Economiques et de Gestion de Lille et suis à la recherche d’un stage de quatre

mois qui pourrait débuter à partir du 1er Avril.



Je me suis dans la première partie de mon cursus, essentiellement intéressée à la comptabilité et à

l’audit, puis souhaitant m’orienter vers le contrôle de gestion, j’ai intégré le master qui me semblait

le plus approprié.



Je souhaite aujourd’hui approfondir mes connaissances, sur le terrain, en effectuant un stage au sein d'une entreprise de taille dans le service chargé du contrôle de gestion.



Mon cursus universitaire sans faute est le reflet de mon sérieux et de ma rigueur dans le travail,



je suis d’autre part extrêmement organisée, j’aime aller au fond des choses et mener à bien les

missions que l’on me confie.



Je suis d’une nature joviale et enthousiaste, très sociable, je suis capable de m’intégrer facilement

dans une équipe.