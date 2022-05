Louise TOSI KALAFATE

Diplomée d'un Master Marketing et Communication à Euromed Management, Marseille et forte de deux ans d'expérience dans de grandes entreprises, je recherche aujourd'hui un emploi.



Les compétences que j'ai pu développer lors de ces deux dernières années me permettent d'être opérationnelle tout de suite.



En effet, les missions que j'ai effectué pour les entreprises Quiksilver, Marie Claire Australia, FullSix et Relative Mo m'ont permis de développer mes compétences dans divers domaines tels que le marketing, la communication interne, la communication externe et les RP.



Ma mission de chef de produit junior pour Roxy, Quiksilver m'a permis d' affuter mon regard sur les tendances du marché et de prévoir celles de demain, de participer à l'élaboration des plans de collection, de contrôler les étapes du développement (du design produit à la livraison client), de répartir les tâches et respecter les délais.

Mes deux expériences en tant qu'attachée de presse (Marie Claire Australia, Relative Mo) m'ont aidée à développer rigueur, réactivité, créativité et adaptabilité qui sont indispensables dans le domaine du luxe.

Enfin ma mission de community manager pour FullSix m'a permis de découvrir le SEO, le SEM, de rédiger des contenus et d'augmenter la notoriété des clients via les réseaux sociaux.



Enfin la pratique courante de l'anglais et du portugais me permettent de pouvoir travailler avec le monde entier.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing stratégique et opérationnel

Relations Presse

Traffic management

Relations publiques

SEO/SEM

Communication externe et interne

Portugais

Anglais