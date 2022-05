Louise VIEILLET READ

Diplômée d'un master en commerce international, j'ai acquis une solide expérience en marketing, vente et management dans mes premières années de vie professionnelle. Avec le temps, j'ai développé une forte préférence pour la relation client, la stratégie marketing et la communication plutôt que le démarchage commercial en soi.



Graphiste et illustratrice autodidacte depuis le début de mes études, je suis devenue freelance dès l'issue de mon premier stage, sur demande de l'entreprise dans laquelle ma mission s'achevait. J'ai depuis mis ces compétences à profit dans chacun de mes postes et en parallèle de mes emplois.



Aujourd'hui installée à Los Angeles (plus précisément Burbank) je propose mes services de graphisme, illustration et traduction tout en travaillant sur divers projets personnels (dont une marque de vêtement, des livres illustrés, un blog et un podcast).



Pour plus de détail sur les services que je propose je vous invite à consulter mon site web - disponible uniquement en Anglais pour l'instant.



http://louisevieilletread.wixsite.com/portfolio