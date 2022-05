Louise VISINE

Passionnée, perfectionniste et déterminée, je ne peux me suffire à me plonger que dans une seule passion alors que le monde d'aujourd'hui nous offre d'aussi belles créations:

le monde vidéoludique, cinématographique, l'animation, la bande dessinée, la musique, le multimédia, le high-tech et les nouvelles technologiques sont autant d'univers riches et variés qui me fascinent.



J'aime m'informer et tout savoir des dernières nouveautés, m'y plonger pour les décortiquer, les analyser et les comprendre.



Participer à la réflexion et à la proposition de différents projets, suivre, gérer et superviser leur développement sont les missions que je recherche pour mon prochain poste.



La grande diversité de mes passions me pousse au quotidien à développer ma réflexion que j'aimerai mettre à profit dans un milieu qui me stimule: le jeu vidéo et la communication.



Je suis prête à prendre des responsabilités et à m'impliquer dans des projets concrets dès aujourd'hui en tant que votre nouvelle chef de projet/chargée marketing/communication.



Mes compétences :

Microsoft office

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Google analytics

Adobe Premiere

Adobe Photoshop