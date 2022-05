Sabrina FARJAS

Après l'obtention de mon Master professionnel sous l’appellation « Directeur Projet Communication Interne / Externe », spécialisation « Stratégie des médias », et à la suite d'un séjour de 5 mois en Australie au cours duquel j'ai pu parfaire mon anglais et découvrir une autre culture, je suis désormais à la recherche d'un poste en CDI ou en CDD en tant que Chargée de projets événementiels.



À la suite d'un stage de 6 mois, j'ai effectué mes 2 années de Master en alternance au sein de la même agence événementielle, l'agence Good Life Communication (structure de moins de 10 salariés). J'ai ainsi pu évoluer d'un poste d'assistante à un poste de Chargée de Projet et acquérir alors de nouvelles compétences et une plus grande maturité dans mon travail. Cette progression m'a permis d'être stable durant plus de 2 ans et d'accroître mes aptitudes et mon savoir-faire.



Dans le cadre de mes études et de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai étudié, travaillé et développé les différents domaines de la communication : la publicité et la création publicitaire, la communication stratégique, la communication interne et externe, l'événementiel, la stratégie des médias, le marketing, le marketing digital ainsi que les relations presse. Accomplir mon Master en alternance dans une agence de communication événementielle m'a donné les derniers acquis et les informations dont j'avais besoin pour me conforter dans le fait que je souhaite faire de l'événementiel mon domaine de prédilection. Le secteur de l'événementiel est pour moi un univers qui demande à la fois rigueur, réactivité, sens de l'organisation mais également un bon sens du relationnel.



Mes compétences :

Communication externe

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Communication

PAO

Recommandation stratégique

Marketing

Publicité

Evénementiel

Communication événementielle