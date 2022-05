Louisette GOUVERNE

Rédactrice, reporter, responsable de rubrique successivement et rédactrice en chef en agence et dans divers types de médias papier. Quelques reportages pour la radio et en 2012 une formation "journaliste bimedia" au CFPJ à Paris.

Co-directrice de la Fédération internationale des journalistes de l'environnement durant dix ans.

Auteure ou co-auteure de livres d'enquête : Histoires d'eau, Tous fichés, Autos für Morgen ; de 3 guides sur des parcs nationaux français ; d'un conte culinaire pour enfants : Mon jardin gourmand. Et en 2013, "Ces hommes qui font vivre les rivières".



Mes compétences :

Journalisme

Eau

Environnement

Economie