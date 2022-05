Louisette RAZANAMPARANY

- Professeur Titulaire au Département de Biochimie Fondamentale et Appliquée, spécialité Sciences de l'Alimentation et Nutrition, Faculté des Sciences , Antananarivo

- Thèmes de recherche: Valorisation des ressources disponibles et comestibles malgaches, Lutte contre la malnutrition, Protection des Consommateurs Malgaches.



- Membre associé de l’Académie Nationale Malgache

- Membre du Comité National du Codex Alimentaire (CNCA)

- Membre du Collège des Experts Evaluateurs de Risques / Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA/ EDES)

- Membre dans le Consortium des Laboratoires Agroalimentaires de Madagascar (CLAM)

