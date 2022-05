Louisia BORNET

Après plusieurs années en tant que responsable de communication, j'ai décidé de me spécialiser dans l'événementiel et plus spécifiquement dans l'organisation de mariages. J'ai suivi une formation diplômante pour compléter mon expérience, et en janvier 2016, Les Mariages de Mademoiselle L a vu le jour. Spécialisée dans l'organisation de mariages haut de gamme, elle propose des prestations sur mesure, à l'image des futurs mariés, afin de faire de ce jour unique un événement inoubliable.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Journalisme

Gestion de projet

Rédaction

Evénementiel

Relationnel

Rédaction web

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Planification