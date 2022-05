Issu d'un parcours généraliste avec des expériences en Gestion et Ressources Humaines, je dirige aujourd'hui 3 structures de services, toutes imbriquées dans la trilogie Economie-Emploi-Recherche.



Ma philosophie: un management participatif et humain pour contribuer avec proximité et qualité aux besoins de mon équipe, des clients, et du marché.



Mes compétences :

Empathie

Management

Gestion

Analyser écouter réfléchir agir