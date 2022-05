Solenne LEJARS

Vous avez consulté mon profil BAYA AXESS sur VIADEO et je vous remercie de l'intérêt que vous accordez à notre entreprise.



BAYA AXESS Annecy est un centre d'affaires pas comme les autres. Vous y travaillerez dans un environnement professionnel qui s'appuie sur les principes du Feng Shui dans des espaces haut de gamme. Au delà des salles de réunion (différentes tailles modulables), vous pourrez louer un bureau pour une durée adaptée à vos besoins (2 heures, demi-journée, journée, mois, temps plein ou partiel ...) mais également domicilier votre entreprise (site agréé pour les domiciliations de sièges sociaux ou domiciliations commerciales).



Le mieux est, si vous le pouvez, de venir vous rendre compte sur place !



Je suis à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous afin de vous présenter notre centre d'affaires et toute la gamme de services que nous proposons pour faciliter votre travail et votre efficacité.



Que vous souhaitiez domicilier votre société, louer un bureau équipé ou un bureau partagé, Baya Axess Annecy vous propose différentes formules adaptées à vos besoins.



Avec une offre exclusive de location de salles de réunion et de formation équipées de systèmes innovants de vidéo projection , le centre d’affaires d'Annecy s’adresse également aux entreprises de plus grandes tailles.

Localisation : Annecy- France

