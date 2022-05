Louison CARON

En recherche d'emploi après la réalisation d'un Tour du Monde en 2018, visite de plusieurs continents avec mon compagnon. Découverte de nouvelles cultures, de paysages époustouflants et de belles rencontres.



Expérience de 4 ans dans la commercialisation des céréales, dans deux grandes coopératives agricoles au profil différent : Acolyance (aujourd'hui Ceresia, Picardie-Champagne) et Triskalia (Bretagne). En charge de la commercialisation physique des céréales, du suivi du back-office et de la relation client. Maitrise des incograins, et du marché à terme.



Issue du milieu agricole, j'ai grandi dans une exploitation laitière du Nord de la France. J'ai par la suite obtenu mon diplôme d'Ingénieur en Agriculture à l'ISA de Lille, avec un domaine d'approfondissement en Agroéconomie management option Finance et un Master II en Gestion de Patrimoine.



Mes compétences :

Informatique

Agriculture

Analyse technique des marchés

Marché à terme Céréale et Oléagineux

Gestion des risques

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Accès

Organisation

Incograins

Incoterm