Louison MASAMBA

Diplômé de la prestigieuse faculté de médecine de l'université Simon Kimbangu.



Ancien interne de l'hôpital general de référence de Kinshasa.



Ancien interne du CHU de Reims



Diplômé en prise en charge de la douleur chronique de l'université de champagne Ardenne /Reims



Diplômé en médecine palliative de l'université de picardie jules verne /Amiens



Diplômé en geronto-psychiatrie de l'université Pierre et Marie curie /Paris



Certificat de compétence sur la prise en charge du VIH/Sida .ONU/SIDA



Cértificat de compétence sur la bonne pratique transfusionnelle en milieu hospitalier.



Fondateur de l'unité des soins palliatifs du CH de Lemba/RDC



Président de l'asbl < FOMAP > qui a pour but d'optimiser la prise en charge des patients en fin de vie/Rd Congo/France .



Assistant académique premier mandat, Université Simon Kimbangu.



Actuellement,

Praticien attaché Unité des soins palliatifs et consultation de la douleur centre hospitalier de soissons.

Domaine de compétence :

* Prise en charge des patients hospitalisée dans le cadre des soins palliatifs

* Consultation de la douleur intra hospitalier

* Suivie des proches dans le cadre de la démarche palliative.

*membre de la commission éthique en soins palliatifs.