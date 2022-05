Louison ROUSSEAU

Hello !



Je m’appelle Louison. J’ai réalisé un parcours commercial, managérial mais aussi

technique (Cisco : Infra, Applicatifs, Systèmes d’Informations, Digital). J’ai toujours été passionné par l’informatique et les enjeux économiques liés à celui-ci.

J’ai d’ailleurs réalisé mon mémoire de recherche sur le Big Data, l’Internet Privacy et la valorisation des données en leur donnant du sens.



Je suis parti deux ans à Bruxelles pour acquérir une expérience internationale et multiculturelle.



D’un point de vue commercial, je suis quelqu’un d’entier, motivé et tenace.

J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et obtenu de bons résultats en accordant une très grande importance à la relation que j’entretiens avec mes clients. Elle passe par deux points qui sont pour moi essentiels : la confiance et la crédibilité technique.

Je ne suis pas un technicien et je n’en ai pas la prétention. Cependant j’ai une forte sensibilité et cela m’aide à comprendre et à proposer les solutions les plus adaptées aux besoins de mes clients.



N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou mon adresse pro : lrousseau@micropole.com



Mes compétences :

Gestion

Informatique

Ingénieur Commercial

Business Intelligence

E Commerce

Chef de projet

CRM