Louisor ROSELYNE

Art's est un groupe artistique qui aime l'art la création la culture

multiculturelle nous nous retrouvons pour proposer créer organiser

shootings ,clips, défilés, relooking et photos pour votre book presse

audiovisuel, spectacles, maquillages pour tous types d'évenements

Ce sont des priorités pour nous car c'est notre profession



Rejoignez-nous



Art's est depuis 14 Novembre une association loi du 1901 N° W751217226

Code APE: 9001Z - SIRET: 7901278490012

Siège Social:

Maison des Associations : 23 rue Greneta

75002 Paris.



Soutenez Art's tout en déduisant 66% de votre don de vos impôts.



Roselyne Louisor artiste maquilleuse et créatrice évenementielle

www.roselynemakeup.book.fr

Contact: 06 28 46 75 32



Roselyne Louisor créatrice du groupe Art's



Charles Dimene Directeur Artistique

du Groupe Art's

www.pixels-cb-prod.com

Contact: 06 66 75 40 16



Isa Harsin

Chargée de Communication

http://isaharsin.canalblog.com/



Mail du groupe Art's :

groupearts@gmail.com



Site:www.groupearts.com















243 membres · Inviter par courrier électronique























À quoi ce groupe est-il destiné ?

Définir les balises











Demandes (1)



Afficher tout





Demandes (1).









Pauline Cheyrouze

14 ami(e)s en commun..

















Suggestions de groupes

Afficher tout



Suggestions de groupes.













Photographes / Modèles en Ile-de-F...



Christian Wilmes et 82 autres ami(e)s se sont inscrit(e)s



Rejoindre le groupe.











Contact Photo France



Aude Vmodel et 70 autres ami(e)s se sont inscrit(e)s



Rejoindre le groupe.











LANGUES'O - INALCO



Karen Mahé s’est inscrit(e)



Rejoindre le groupe.











Annonces de casting pour comédiens



Tony Sté Castells et 50 autres ami(e)s se sont inscrit(e)s



Rejoindre le groupe.











Casting télé



Elise Del et 38 autres ami(e)s se sont inscrit(e)s



Rejoindre le groupe.















Vous connaissez peut-être...

Afficher tout



Vous connaissez peut-être....









Ma Ry

31 ami(e)s en commun



Ajouter.













Sponsorisé

Créer une publicité



Sponsorisé.



















Etagère 5 cubes



abc-meubles.com

















74,00 € En MDF ( medium )., Très facile à monter, ni clou ni vis., Livré en k....























La Beauté au Bon Marché



lebonmarche.com

















Faîtes vos choix parmi une sélection de marques incontournables ou confidentielles..







Alaska Dream et Fabrice Sarasola aiment ça.

















L'hiver en couleurs !



zalando.fr

















Gilets tendance et originaux à prix mini chez ZALANDO ! Livraison toujours GRATUITE !.























Cirque Phénix



Grand jeu Cirque Phénix !

















Participez à notre grand concours et gagnez vos places pour l'EMPEREUR DE JADE !.







J’aime

·

5 559 personnes aiment Cirque Phénix.

















Les 2 Vaches

















1 an de yaourts à gagner, c'est vachement bien! Ca se passe ici!.







J’aime

·

Alima Koné aime Les 2 Vaches.















Publier un message

Photo/vidéo

Question

Ajouter un fichier

.



























Exprimez-vous















Message

Photo/vidéo

Question

Ajouter un fichier

.























Exprimez-vous

































.







Publications récentes













Isa Harsin







Bonjour à toutes et tous,



Roselyne Louisor, Charles Dimène et moi même avons le plaisir de vous faire passer le communiqué de presse concernant le lancement du Groupe ART'S.



Partager et faites suivre, merci beaucoup !



Très bon we à toutes et tous



Isa Harsin - Photographe et chargée de communication Groupe ART'S



Communiqué de presse



Paris, le 23 Février 2013



Lancement du Groupe ART’S



Le Groupe ART’S : Un collectif d’artistes pour répondre à vos attentes

et cultiver la différence artistique



Une expertise au service de vos créations et de vos événements



Roselyne Louisor, Maquilleuse Internationale, reconnue sur la scène de la mode, de la beauté, du théâtre et du cinéma, est à l’initiative de la création du Groupe ART’S, Association qui concentre un pôle de talents dans plusieurs domaines :



Réalisateurs, photographes, vidéastes, ingénieurs du son, maquilleurs, coiffeurs, écrivains, modèles, mannequins, stylistes, costumiers...



Roselyne Loui



Mes compétences :

Management opérationnel

Communication culturelle

Spectacle

Evènementiel et Partenariats

Communication événementielle

Bien être

Maquilleuse