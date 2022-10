Loutfiya ABOUDOU

Bonjour,

Doté d'un master1 en Commerce et affaires internationales, et de plus enrichie de très bonnes expériences en entreprises aussi bien en France qu'a l'étranger, j'espère que par le biais de viadeo je pourrais élargir mon réseau professionnelle.

De part mon expérience en tant chargée de clientèle et assistante commerciale, j'ai été amené à gérer des responsabilités assez importantes et conséquentes.

Ce moyen me permettra surement d'atteindre mes perspectives et objectifs professionels qui m'aideront à ameliorer mes compétences au profit d'une entreprise.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Autonomie

Réactivité

Polyvalente

Rigueur

Travail en équipe

Synthèse rédactionnelle

Accueil physique et téléphonique