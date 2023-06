Luc DE LAGONTRIE

Luc est manager au sein de l’Unité de Compétences Energy & Utilities de Sia Partners. Il a 14 ans d’expérience dans le conseil en management, spécifiquement dans le secteur de l’Energie et des Utilities.

Il a participé à des projets majeurs de transformation des SI, principalement dans le secteur de l’Énergie. Luc est spécialisé dans l’appui à la maitrise d’ouvrage, l’élaboration de notes de cadrage et de trajectoires SI, et dans la mise en place et l’exploitation de référentiels de données transverses. A travers ces missions, il a développé une forte expertise sur les segments de la distribution et de la commercialisation (électricité, gaz).



Mes compétences :

SQL

AMOA

SI

ENERGIE

PILOTAGE

Gestion de projet

Conception fonctionnelle

Cadrage

Big Data