Luc DE SAINT-LOUVENT

Expérience confirmée en pilotage de projets complexes mettant en œuvre des entreprises, des hommes et des compétences très variés. Bon communicant, ayant des connaissances approfondies dans la gestion économique, financière et des ressources humaines, le second œuvre du bâtiment, l'écoconception, la stratégie économique et commerciale.





Mes compétences :

Vente BtoB et BtoC

Isolation, ventilation, chauffage

Design

Bureau d'études

Direction générale

ERP

ISO 9001

Éthique

Gestion budgétaire

Management

Gestion de projet

Stratégie

Communication interpersonnelle

Commerce