Luc DELAPLACE

De formation initiale en Environnement, j'ai exercé le métier de charpentier bois spécialisé en éco construction. Désireux d'approfondir la compréhension du fonctionnement d'une entreprise, j'ai préparé le Brevet de maîtrise en plus d' un Titre d' Encadrant d' Entreprises Artisanales.

J'ai intégré, en parallèle, une association en tant que chargé de mission en trésorerie. J'ai ensuite succéder au Trésorier Régional partant à la retraite.

En plus des responsabilités rattachées au poste, mes missions comprenaient l'amélioration de la situation financière et la représentation externe de l'organisation au niveau du dialogue social TPE/PME.



Après plusieurs années d'activité, j'ai préparé un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations en 1 an dans le cadre d'un Congé Individuel de Formation.



A la suite de ce diplôme, j'ai travaillé sur deux (2) études de marché de prestations de conseil.



J'ai, par la suite, intégré différentes administrations publiques pour des missions d'assistance et d'appui en tant que gestionnaire.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Budgets/ compta analytique/

Charpente bois.Couverture.Maisons ossature bo

Recouvrement

Trésorerie

Prévisions financières

Subventions publiques ou privées

Analyse Comptes annuels

Comptabilité

Informatique

Trésorier

Animation de réunions

Analyse financière

Bricolage

Droit

Relations commerciales

Microsoft Excel

Sage100

Microsoft Word

Microsoft Access

Finances publiques

Gestion financière