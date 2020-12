Luc DOUDET

Fort de mon expérience dans le suivi, la gestion et le contrôle des travaux en second œuvre, avec un poste Ingénieur Travaux dans l'aménagement d'intérieur en Île-de-France, deux postes de conduite de travaux en corps d’état de finition sur Rennes et Laval ainsi qu’un poste Chef de Projet Travaux en région Nantaise, j’ai acquis une méthodologie de suivi au quotidien des affaires, accompagnée de réponses aux besoins techniques, financiers et juridiques qu’appelle chaque chantier.



Au vue de la complexité des marchés qui s’accentue depuis plusieurs années, la clé de la réussite passe par la maitrise des travaux, le management d'équipe et le relationnel client. Points forts que j’aie su développer au court de 10 années d’expérience tant en marché Public qu’en marché Privé.



Renforcer votre équipe avec un poste Ingénieur Travaux – Chef de Projet, correspond au type de challenge que je suis prêt à relever avec vous.



Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l'attente d’un futur entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération.



Mes compétences :

Conducteur de travaux

Ingenieur travaux

Gestion de projet

Conduite de projet