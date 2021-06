Luc MERMILLOD-BLONDIN

Actuellement chez TECSUP, PME de 20 employés dans le bassin Annécien, CA de 3M€, je participe à son développement en tant que Responsable Industrialisation et Qualité. Je suis rentré en Mai 2012 au sein de TECSUP comme chargé d'affaire. Après avoir joué un rôle majeur dans le développement des produits à base de Lithium en tant que chef de projet, j'ai pris successivement les responsabilités de l'assurance qualité et du pôle industrialisation. Ce dernier fut créé afin d'y intégrer les principes de l'amélioration continue.



Au delà de ces fonctions, mon actuelle expérience en PME me permet de visualiser et d'appréhender les problématiques d'une petite société cherchant à se développer dans des marchés annexes aux marchés de niches historiques en jouant sur sa forte valeur humaine et technique.



Avant cette expérience, je travaillais chez SAFT Batteries à Bordeaux où j'ai pu acquérir et valoriser mes compétences techniques comme humaines : plus que mes compétence en R&D, mes capacités relationnelles étaient sollicitées pour les mises en place industrielle des solutions techniques comme pour le site de NERSAC (Charentes) et celui de Jacksonville en Floride (USA).







Mes compétences :

Unigraphics

Solid Edge

Pro/ENGINEER

ISO 9001 Standard

COSMOS

CATIA