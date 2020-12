Luc PETITPREZ

Une passion devenue mon métier en 1997, j'ai acquis 16 années d'expérience tant dans les domaines techniques (infrastructure et réseau) que dans les domaines de développement d'application logiciel.



Elargir mes compétences aux technologies changeantes est depuis toujours une envie au service de mon métier.



TKES-UGO est une société créée en 1998 devenu filiale de Thyssenkrupp Electrical Steel en l'an 2000.



Le groupe (branche acier électrique de Thyssenkrupp) est composé de trois usines Gelsenkirschen, Bochum en Allemagne et Isbergues en France dans le Pas-de-Calais.

( voir le site http://www.tkes.com )



Responsable de l'infrastructure et réseau de TKES-UGO, nous avons développé l'informatique en corrélation avec les usines du groupe.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Cisco

Visual studio 2010

Symfony2

Microsoft SQL Server

VMware ESX

Active Directory

Lotus Script

Java

SAP Business Objects

Debian

C#

SAP ABAP

COBOL

SAP R/3