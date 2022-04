Christophe CARTA

Après treize ans passés au sein de groupe informatique professionnel, en tant que cadre puis associé, où j'ai acquis des compétences

* Technique :

- L'infrastructure Hardware

- La Maintenance informatique et industriel

- La gestion de la fin de vie des matériels et de l'ensemble de cycle de vie

- La sécurité informatique

* Managériale

- Gestion de pôle et d'équipes

- Des recrutements et des séparations

* Commerciale

- Relation client PME /PMI - grand compte

- Relation Fournisseur

Et surtout d'avoir une vision globale du marchée et la société



J ai décidé de relever un nouveau challenge qui me semblait opportun avec la création d'une structure souple qui me semble un modèle d avenir.



Mes compétences :

Infrastructure informatique

Recyclage des DEEE

Électronique

Informatique industrielle

Management d'équipe

Management de projet