Elisabeth CHARLET

Je m’appuie sur 30 ans d’expérience dans les 3 fonctions de DAF, de DRH et DSI dans des structures de taille moyenne ou des groupes franco-français ouverts à l’international.

J’ai créé Pÿ Way en mars 2014 et j’accompagne l’Entreprise dans l’élaboration de son système de pilotage. J’interviens auprès des PME/PMI de la métropole lilloise quel que soit le secteur d’activité avec un effectif de plus de 50 personnes qui ont besoin d’un renfort d’expertise en contrôle de gestion et auprès des entreprises ou des associations qui n’ont pas à l’interne de contrôleur de gestion.

A l’issue de notre collaboration, l’entreprise est en mesure de maîtriser et de faire évoluer son pilotage en toute autonomie.

Il y a un point commun entre ma méthode et le QI Gong, gymnastique traditionnelle chinoise que je pratique, c’est la posture : « relever la tête », PŸ WAY en mandarin, de manière à ce que les potentiels se révèlent.