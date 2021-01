Luc RAYNAUD

Je suis quelqu'un de rigoureux, persévérant et diplomate. Au début de ma carrière professionnelle, j'ai privilégié l'intérim afin d'acquérir une certaine expérience dans différentes structures de différentes tailles et connaitre de nombreux logiciels tel que SAP. Polyvalent, maintenant je recherche la stabilité dans le travail et suis mobile géographiquement.



Mes compétences :

SAP FI

Sage Accounting Software > Sage Line 100

SAP MM

IBM AS400 Hardware

Sage Accounting Software

Reconciliations

PeopleSoft

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Ciel Paye

Ciel Compta