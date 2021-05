Plusieurs années d'expérience dans la vente de produits de luxe, dans la gestion des surfaces de vente et du personnel, spécialisé dans la gestion du stock.

Ma grande adaptabilité, mon gout du changement et de la nouveauté, mon dynamisme et mon esprit d'équipe font partie de traits de mon caractère.





Mes compétences :

Gestion du personnel

Service après vente

Gestion du stock

Merchandising

Vente

Luxe & Haute Couture

Boutique haut de gamme