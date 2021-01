Nadjia ABDELHADI

Abdelhadi-Nadjia

Née le 29 décembre 1994 ( 22 ans )



Je cherche à m'investir dans un bts en Alternance NRC aux lycée Perrimond.

Ayant le goût du challenge et de l négociation, je souhaite m'épanouir au sein d'une entreprise dans laquelle je pourrais faire valoir mes compétences.

A travers plusieurs jobs étudiant, j'ai appris énormément sur le travail en entreprise dont :

La polyvalence

L'assiduité

Le respect des uns et des autres

La confiance

Gérer le stress et les conflits



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel