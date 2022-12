Luca LINARDI

Mon parcours atypique reflète mon ambition professionnelle et ma faculté d'adaptation.

Après 4 ans de formation techniques (BEP et Bac Pro Horticulture), j'ai dû arrêter les études pour des raisons personnelles.

J'ai pu les reprendre par la suite en prenant un virage vers le commerce auquel j'ai pris goût et qui détient plus de débouchés que le secteur horticole de nos jours.

Ensuite chef de secteur au sein de Georges MONIN SAS, entreprise d'envergure internationale, je suis fier de mon chemin et continue d'avancer de manière positive, avec la même soif d'apprendre et de développer mes compétences chaque jour.

S'en suit un voyage linguistique en Australie afin de développer mon niveau d'anglais.

Désormais chef de secteur sur l'Est de l'IDF (domicilié dans le 77) pour la société illycaffè depuis 2 ans, je cherche une opportunité hors 75 impérativement sur l'Est de l'IDF jusqu'à Reims (51,02,89)



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Biologie végétale

Vente

Contrôle de gestion

Vente B2B

Aménagements paysagers

Horticulture