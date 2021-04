Curieux, organisé et autonome, j'ai développé une réelle passion pour les nouvelles technologies et les innovations. L'intelligence artificielle, les solutions IT, la robotique, l'automatisation ou la data sont en constant évolution.



Etudiant de l'Université de Lille à la recherche de nouveaux défis, j'ai décidé d'entreprendre un stage de fin d'études à Paris chez dans le développement commercial.



Mon rôle en tant que Business développer est de détecter les nouvelles opportunités sur le marché afin d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour ce faire, J'établie une stratégie commerciale en collaboration avec les différents services d' , tout en maintenant une relation de confiance avec mes futurs collaborateurs.



"Lhomme a des oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'il ne parle", un bon commercial est toujours à l'écoute de ses collaborateurs !



Pour me contacter :

07 68 07 08 27

lucas.boitelle.pro@gmail.com