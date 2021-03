Lucas GIRAUDEAU

Consultant associé, j’interviens pour le compte de structures touristiques et sportives. Nous nous positionnons comme facilitateur pour vos démarches organisationnelles ou réglementaires. Notre but est de vous aider à faire et non pas faire à votre place.



Organisation – Management & certification :

Audit / Formation & Conseil - Démarche Qualité Tourisme, ISO 9001 Version 2015, Ecolabel Européen, projets de réorganisation interne, coaching des équipes et de la direction / Marketing et communication / e-tourisme / Tourisme & Handicap.



Opérations de communication :

Concertations/ Tables rondes/ Réunions publiques.

Nous prenons en charge tous type d’opérations de communication pour le compte d’entreprises ou de collectivités (Stratégie touristique, politique publique, spécialistes des questions environnementales & énergétiques…). Nous pouvons faire appel à divers experts pour vous accompagner.



Etudes & Veilles réglementaire :

Dossier de classement (Offices de tourisme, hôtellerie, hôtellerie de plein air…) / Commune Touristique/ Station Classée Tourisme / Schémas de développement touristique / Evaluation des risques professionnels.



Prestations de service (Externalisation de fonction) :

Nous recrutons, formons, assurons la mise en poste puis nous encadrons de jeunes collaborateurs performants pour piloter le processus clés de votre entreprise. Nous nous engageons, à vos côtés, dans le cadre d’un contrat de prestation de service qui vous permet de bénéficier immédiatement des compétences qui vous sont nécessaires ainsi que de nos conseils et formations, dans les meilleures conditions.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Conseil

Formation

Coaching

Audit