Lucie BERDAH

Actuellement en contrat d'apprentissage en tant que juriste auprès de la Direction des Relations du Travail de la FEHAP, je cherche activement un emploi de juriste en droit social et/ou de la protection sociale à partir de septembre 2016.



Forte de mon expérience en droit social, de la protection sociale et de la santé et de ma formation universitaire, je maîtrise également les enjeux du secteur social, médico-social et sanitaire.



Mon dynamisme et ma loyauté me permettent de m'engager avec sincérité et rigueur dans les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Conseil juridique

Veille juridique

Dynamisme

Organisation du travail

Autodidacte

Conventions collectives

Rigueur

Droit du travail

Droit de la protection sociale