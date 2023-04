Lucie PIOLET (PIOLET)

Je suis psychologue spécialisée en gérontologie. Je consulte à mon cabinet au 197 Boulevard de Provence à Cléon-d'Andran et je peux intervenir à domicile auprès des personnes qui ne peuvent se déplacer (personnes âgées, personnes handicapées, isolées) mais aussi auprès des aidants familiaux et professionnels. Mon cabinet est ouvert à tous les âges!

Mes influences : psychanalyse, TCC, psychologie positive, méditation, hypnose...



Mes compétences :

Entretiens et observation

Projets de vie

Analyse des besoins

Groupe de parole

Ateliers d'échanges des pratiques

Participation à des projets

Bilans psychologiques

Ateliers stimulation seniors