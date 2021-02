Lucie VERKINDT (NOLLET)

J'ai plusieurs cordes à mon arc, ce qui fait la richesse de ma personnalité et rend mon choix professionnel un peu plus complexe.



Mon année de mise à niveau à lESAAT fut une année très enrichissante durant laquelle ma créativité, mon sens de lobservation et de lanalyse se sont aiguisés.



Mes différentes expériences de vente ainsi que ma formation en commerce mont permis dacquérir une bonne compréhension du comportement du consommateur.



J'aime l'aspect polyvalent dans le travail, où plusieurs interlocuteurs et domaines interfèrent. En tant que responsable rayon chez Décathlon, je gérais à la fois l'humain et la rentabilité de mon rayon.

Chez Zodio j'ai eu l'occasion de travailler avec les chefs de produits sur la création de gamme; mais aussi avec les chefs de rayon sur l'implantation en magasin. Et jappréciais particulièrement les problématiques de merchandising, auxquelles je trouvais des solutions.



Polyvalente et capable dimprovisation, je sais madapter rapidement aux changements.

Jétonne par mon coté spontané et ludique qui est équilibré par mon coté fiable, et par mon besoin de respecter mes engagements et de donner des résultats satisfaisants.

J'aime l'humain et relever des défis.