Ludivine CROCHET-BOURDAIS

Forte d'une expérience de plus de 15 ans en entreprise, j'ai pu aiguiser les compétences dans différents domaines tel que la vente, le marketing, le service après-vente, l'organisation des livraisons et la restructuration interne d'une entreprise.

L'utilisation des nouvelles technologies bureautiques et de communication m'ont permis de gérer l'activité téléphonique, en particulier avec la clientèle, et d'adopter un rythme rapide de résolutions de problèmes.

Rigueur, autonomie, dynamisme et persévérance sont mes principaux atouts pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management