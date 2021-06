LE GROUPE RICCOBONO LENGLET

QUI SOMMMES NOUS ?



Une organisation industrielle sappuyant sur des matériels récents , performants et sur une équipe constituée de professionnels



Une responsabilité sociale et environnementale est au cœur de la stratégie de croissance de lentreprise



Un programme régulier dinvestissements afin de renforcer notre flexibilité et de garantir notre productivité



Une gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences avec une formation adaptée et continue de lensemble des collaborateurs



Nos principaux secteurs dactivité sont :

La grande distribution (les principales enseignes généralistes)

Les catalogues

La Vente à distance

Les marchés publics

La presse magazine

Effectif total au 1/4/2021: 300 personnes



Nos atouts



Grandes laizes :

Nos 7 machines hélio sont des machines grandes laizes de 3072 à 3684 mm, ce qui permet de produire une grande variété de paginations. Cest pourquoi nous sommes spécialisés dans la production dimprimés de grands tirages.



Flexibilité:

Notre parc machine nous permet une grande flexibilité. Les différents produits que nous imprimons peuvent être

interchangeables.

Nous navons pas à décaler nos dossiers pour dautres dossiers plus récurrents, ce qui permet de stabiliser la qualité des impressions.

Le choix des machines identiques est un marqueur de longue date de Lenglet Imprimeurs, lequel offre plusieurs

avantages concurrentiels :

- Flexibilité totale dans la gestion du planning. Back up sur tous les produits.

- Parfaite interchangeabilité des hommes en cas de nécessité, aussi bien en offset quen héliogravure.

- Complémentarité entre les 4 sites de production.

- Sécurité en cas de panne machine.

Service:

Notre organisation en circuit court permet une réponse rapide aux demandes de nos clients.



Restant à votre dispositions pour toutes informations complémentaires,



Ludivine DEBEURME - 06 07 11 16 57

ldebeurme@lenglet-imprimeurs.fr