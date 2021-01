Ludivine PETIT

Précédemment Déléguée adjointe de la fédération des centres sociaux de l'Isère, j'ai été Assistante de Régulation Médicale au SAMU 38 durant 7 ans, dont 2 en tant que Référente. Je suis diplômée d'un M2 en Développement et Expertise de l’Économie Sociale. Je dispose de nombreuses expériences de stage et en tant que bénévole dans le milieu associatif.



Formatrice de secourisme jusqu'en 2017 et secouriste active bénévole au sein de la Protection Civile de l'Isère depuis 2005 j'ai occupé différents postes à responsabilité au sein de l'association. Chargée de communication durant 5 ans, Responsable Opérationnel Départemental Adjointe durant 3 ans et secrétaire départementale pendant 1 an, je suis depuis 2012 Présidente de l'Association Départementale de Protection Civile de l'Isère. Cette association compte une centaine de bénévoles et 7 véhicules. Elle assure 3 types de missions: Formation aux premiers secours, organisation de Dispositifs Pévisionnels de Secours et soutien aux populations.



Mes compétences :

Secourisme

Communication

Formatrice

Gestion de projet

Travail en équipe

Management

Gestion administrative

Recrutement