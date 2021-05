Ludovic BELLOCQ

Depuis 2014 je me suis engagé dans un nouveau challenge en renouant avec ma formation de technico commercial au sein de la société Arelec. Apres une année, je me suis vu confier la responsabilité des grands comptes du secteur communication et distribution.

Spécialistes des aimants permanents, notre volonté est

d’apporter une valeur ajoutée supplémentaire à vos projets en

vous proposant des solutions intégrées. Cette adaptation et cette

capacité d’innovation constantes nous permettent d’être

présents sur de nombreux marchés, des applications les plus

simples aux plus sophistiquées



Mes compétences :

Sage ERP X3

Animation des ventes

Management commercial

Vente B2B

Microsoft Excel

Dynamisme

Autonomie