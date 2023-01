Ludovic CREUS

Madame, Monsieur,





Titulaire du BTS NRC (Négociation Relation Client), le milieu commercial me passionne depuis longtemps et je souhaite concilier cette passion avec un poste qui correspond à mes attentes et mon ambition.



Au cours de mon parcours professionnel j'ai mené différentes actions et occupés divers postes en tant que commercial sédentaire et itinérant, qui m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux attentes d'une clientèle de particuliers et de professionnels.



Rigoureux et déterminé, j'ai occupé le poste de commercial dans l’entreprise François Distribution en ayant comme objectif de développer le portefeuille client et la notoriété de cette société dans le secteur Pyrénées-Orientales.

J'ai été chargé de clientèle en protection financière chez AXA France (assurance vie,prévoyance,santé,IARD) j’ai obtenu mon habilitation en banque et assurance (5ème sur une promotion de 42 personnes)

Mon sens du service client, ma réactivité et mon dynamisme, allié à votre force de groupe et votre renommée, permettront une bonne collaboration afin de poursuivre votre développement.

Souhaitant mettre à profit mes connaissances et mon expérience acquise au cours de mon parcours professionnel et durant mes études, je désire participer au développement de l'entreprise et souhaite une vraie évolution de carrière.



Restant à votre disposition, pour m'entretenir avec vous d'une possibilité de collaboration.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.