Ludovic LETHUILLIER

Avec vingt-huit ans d'expérience dans le domaine de la production agroalimentaire en environnements multiculturels variés (Allemagne - Tunisie), j'ai pu développer un savoir-faire

du point de vue de la gestion de site de production agroalimentaire dans les industries céréalières.



Je favorise l'adhésion aux projets et le travail en équipe au travers de ma capacité d'écoute, de pédagogie et d'un sens pragmatique de la résolution des problèmes.



La recherche de la performance est l'un de mes moteurs dans l'animation des équipes et lors de l'amélioration des processus. Les environnements exigeants et challengeants mettent à profit mes qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse.



Armé d'une double formation commerciale et technique dans les industries céréalières et grâce à mes capacités d'adaptation, je suis en mesure de répondre aux défis de réorganisation et d'amélioration des entités de production du secteur de la transformation des céréales.



Mes compétences :

Management opérationnel

Meunerie

Informatique de gestion

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Microsoft Access

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Gestion QHSE

Gestion de projet

Reporting

Approvisionnement et achats

Gestion de maintenance

Analyse de données