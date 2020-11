Ludovic MAGRIT

Depuis plus de vingt ans, évoluant dans différents secteurs industriels (automobile, agroalimentaire, réfractaire…), mon expérience m’a permis d’approcher la maintenance industrielle de façon structurée. Ce qui m’a amené à gérer de nombreux projets et à en relever les défis.



Penser et réaliser de nouveaux projets, motiver et rassembler les équipes autour d’enjeux communs : voici ce qui me passionne réellement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Informatique industrielle

Leadership

Management

Coordination de travaux

Gestion de maintenance

Gestion budgétaire

Veille réglementaire