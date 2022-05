Ludovic RENOUX

29 ans d'expérience dans le business du traitement des eaux.

Activités et expériences très variées, comme l'exploitation d'une station d'épuration industrielle, la R&D et l'innovation, la mise en service d'installations de traitement d'eaux et des boues, l'ingénierie, le pilotage de projets majeurs en phase de soumissions et la négociation de nouveaux contrats, la management marketing sur le secteur Municipal de certains segments clé (Eau Potable, Dessalement, Brines, Recyclage et Valorisation des matières).

Un ADN formaté par la Business Line OTV, faisant de moi un vétéran chez Veolia.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Innovation

Management

Gestion de projets internationaux

Direction de projet

Process

Ingénierie

Veille stratégique

Veille technologique

Veille concurrentielle

Marchés publics

Marketing opérationnel

Négociation contrats

Marketing stratégique