Ludovic RICHAMP

Ingénieur de formation, j'ai orienté ma carrière autour des métiers de la qualité et de la production.

Je pratique aussi les domaines Industrialisation, Maintenance et Travaux Neufs, HSE, ainsi qu'Achats.



Je mène mes recherches d'un nouvel emploi selon plusieurs axes :

- dans les secteurs Défense et Sécurité, Aéronautique, Aérospatial, Oil and Gas aux environs de Bordeaux ainsi que sur le Béarn, autour de Mont de Marsan et le Pays Basque,

- dans le milieu agroalimentaire, chimie, pétrole et milieux connexes dans un rayon de 100km autour de Mont de Marsan),

- j'étudie également toute offre de prestation intellectuelle sous portage salarial (ou freelance), tous secteurs d'activités, en Nouvelle-Aquitaine, Gers, Hautes Pyrénées, Lot.



A ce titre, je développe mon réseau dans ces secteurs.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Offshoring

Externalisation

Gestion de projet

Qualité

Gestion de la production

Automatisation

Achats