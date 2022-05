Licencier pour cause de maladie professionnelle , je recherche un travail lié au végétal, j ai beaucoup d'expérience et je voudrais mettre celle ci aux services d'adolescent, délinquant, personnes handicapés.

Je cherche des personnes qui ont une expérience dans ce domaine.



Mes compétences :

Base de données

Bâtiment

espaces verts

Gérer des stocks

Gestion immobilière

Implantations

Prix

Second oeuvre

Second oeuvre bâtiment

ventes