Diplômé ingénieur généraliste en génie électrique, je dispose d'expériences significatives dans la conduite d'affaire des réseaux secs .



Persévérant et motivé, je mets une réelle contribution à l’exécution de mes projets. De plus, grâce à ma formation, j’ai acquis des compétences dans la gestion de projets qui m’ont permis d’affirmer ma rigueur dans le travail, d’acquérir de bonnes qualités relationnelles et de développer mes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

Bâtiment et Travaux Publics